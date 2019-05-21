Швеция – Россия. Экман-Ларссон отыграл еще одну шайбу - Советский спорт
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21 мая 2019 23:23Хоккей

Швеция – Россия. Экман-Ларссон отыграл еще одну шайбу

В эти минуты в Братиславе проходит заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и России.

На 57-й минуте защитник шведской команды Оливер Экман-Ларссон забросил третью шайбу своей сборной. Счет – 7:3 в пользу российской сборной.

Текстовая трансляция матча ЗДЕСЬ.

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