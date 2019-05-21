Швеция – Россия. Экман-Ларссон отыграл еще одну шайбу

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

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