Нюландер обошел Кучерова и Ворачека, став лучшим бомбардиром группового раунда Во вторник матчем между сборными России и Швеции (7:4) завершился групповой этап на чемпионате мира в Словакии.

По его итогам нападающий шведской команды Вильям Нюландер, набрав 17 (5+12) очков, обошел по этому показателю форвардов Никиту Кучерова (Россия) и Якуба Ворачека (Чехия), на счету которых 15 очков на групповом этапе чемпионата мира.

Добавим, что в ¼ финала чемпионата мира Швеция сыграет с командой Финляндии, а Россия – со сборной США, Канада встретится со Швейцарией, а Чехия – с Германией. Все матчи пройдут 23 мая.