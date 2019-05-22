Нюландер обошел Кучерова и Ворачека, став лучшим бомбардиром группового раунда

По его итогам нападающий шведской команды Вильям Нюландер, набрав 17 (5+12) очков, обошел по этому показателю форвардов Никиту Кучерова (Россия) и Якуба Ворачека (Чехия), на счету которых 15 очков на групповом этапе чемпионата мира.
Добавим, что в ¼ финала чемпионата мира Швеция сыграет с командой Финляндии, а Россия – со сборной США, Канада встретится со Швейцарией, а Чехия – с Германией. Все матчи пройдут 23 мая.
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