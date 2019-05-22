«Сент-Луис» вышел в финал Кубка Стэнли. У Тарасенко и Барбашева по шайбе (видео) - Советский спорт
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22 мая 2019 06:20ХоккейСметанникова Дарья

«Сент-Луис» вышел в финал Кубка Стэнли. У Тарасенко и Барбашева по шайбе (видео)

Состоялся шестой матч финальной серии Западной конференции.

«Сен-Луис Блюз» в шестом матче серии обыграл дома «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 5:1. Счет в серии стал 4-2 и «Блюз» стал вторым финалистом Кубка Стэнли.

В составе победителей по шайбе оформили Дэвид Перрон, Владимир Тарасенко, Брэйден Шенн, Тайлер Бозак и Иван Барбашев.

На счету Райана О’Райлли три результативные передачи. Вратарь хозяев Джордан Биннингтон отразил 25 бросков из 26. У «Шаркс» отличился Дилан Гэмбрелл.

Отметим, что россиянин Тарасенко провел на льду 13 минут 36 секунд и закончил матч с показателем полезности «+1».

В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» сыграет с «Бостон Брюинз».

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