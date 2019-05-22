Владимир Тарасенко: Я всегда говорил, что «Сент-Луис» идет за Кубком Стэнли «Сент-Луис Блюз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» (4-2 в серии) и вышел в финал Кубка Стэнли.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко подвел итог матча, а также поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

«У них сложная команда, с которой трудно играть, очень квалифицированные игроки. У нас тоже сильная команда. Это будут интересные игры. Я всегда говорил, что мы идем за Кубком Стэнли. Есть несколько дней, чтобы перезарядить себя для финальных игр», - цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

Отметим, что «Сент-Луис» занимала последнее место в регулярном чемпионате НХЛ после Нового года. В начале января «Блюз» одержал 28 побед в 42 матчах и обеспечил себе место в плей-офф.