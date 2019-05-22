Барбашев – о выходе в финал Кубка Стэнли: Это адски хороший сезон

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев поделился эмоциями после выхода в финал Кубка Стэнли. В шестом матче серии с «Сан-Хосе» россиянин поразил пустые ворота.
«Я очень рад, мои родители – тоже. Это адски хороший сезон, с самого первого дня. «Сент-Луис» проигрывал всем подряд, еще в январе мы занимали последнее место в регулярном чемпионате. Однако нашли способ все спасти и взобраться на вершину. Это восхитительно! Мы – в Кубке Стэнли!», - цитирует Барбашева пресс-служба НХЛ.
В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» сыграет с «Бостон Брюинз».
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