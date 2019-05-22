Андрей Николишин: Со сборной США нельзя ни в коем случае расслабляться Встреча состоится завтра, 23 мая и стартует в 17.15 мск.

Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин высказался перед матчем сборных России и США в ¼ финала ЧМХ-2019.

«Американцы довольно быстрая сборная, у них хороший и атакующий хоккей. Добротная команда, которая укомплектована во всех линиях. У них хорошие исполнители.

Североамериканцы всегда хорошо играют в матчах на вылет. У них это в крови, они играют с сердцем. Ни в коем случае нельзя с ними расслабляться. Тем не мене с ними можно играть, их можно обыгрывать. Мы должны это делать. Фаворит? Фаворитов в плей-офф нет», – сказал Николишин для Sport24.ru.