Стало известно расписание матчей финала Кубка Стэнли - Советский спорт
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22 мая 2019 11:58ХоккейСметанникова Дарья

Стало известно расписание матчей финала Кубка Стэнли

Определены все финалисты Кубка Стэнли.

«Сент-Луис Блюз» сыграет с «Бостон Брюинз» в финале Кубка Стэнли. Первый матч серии до четырех побед состоится 28 мая в Бостоне.

Расписание финальной серии Кубка Стэнли:

28.05. «Бостон» – «Сент-Луис» – 3:00 мск

30.05. «Бостон» – «Сент-Луис» – 3:00 мск

02.06. «Сент-Луис» – «Бостон» – 3:00 мск

04.06. «Сент-Луис» – «Бостон» – 3:00 мск

Если потребуются:

07.06. «Бостон» – «Сент-Луис» – 3:00 мск

10.06. «Сент-Луис» – «Бостон» – 3:00 мск

13.06. «Бостон» – «Сент-Луис» – 3:00 мск

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