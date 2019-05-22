Россия сыграет с США в четверг. Расписание матчей ¼ финала чемпионата мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 мая 2019 12:02ХоккейСметанникова Дарья

Россия сыграет с США в четверг. Расписание матчей ¼ финала чемпионата мира

В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.

Расписание четвертьфинальных матчей ЧМ-2019:

Россия – США. 23 мая в 17:15 по московскому времени. Братислава

Канада – Швейцария. 23 мая в 17:15 мск. Кошице

Финляндия – Швеция. 23 мая в 21:15 мск. Кошице

Чехия – Германия. 23 мая в 21:15 мск. Братислава

21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
21/05 12:30Футбол
Самедов был прав: уровень РПЛ за пять лет сильно упал. ДоказаноЕще пять лет назад средняя стоимость игроков российских клубов была сопоставима с конкурентами из Франции. Теперь мы уступаем самой слабой европейской лиге из Топ-5 почти в три раза.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
21/05 15:30Хоккей
Нюландер и Кучеров: лицом к лицу – уже сегодня!Два лучших бомбардира встретятся сегодня на льду чемпионата мира-2019. Их команды – Швеция и Россия сыграют за первое место в группе Б.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
22/05 12:09Футбол
О счастье Тимофея Калачева, миттельшпиле и барочности. Колонка ОтараИзвестный шоумен Отар Кушанашвили – о полузащитнике «Ростова» Тимофее Калачеве, который завершил карьеру.
21/05 23:45Хоккей
Теперь - США! Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мираСтало известно, кто когда и с кем сыграет в четвертьфиналах на чемпионат мира.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
22/05 08:00Футбол
«Урал» обречен на победу в Самаре?Финал Кубка России-2019 станет повторением решающего матча турнира двухлетней давности. И это хороший знак для екатеринбургского клуба.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
21/05 19:00Футбол
Не повторить ли «быкам» путь «Аякса»? Как российские клубы дебютировали в ЛЧВ минувшее воскресенье «Краснодар» стал девятым российским клубом, завоевавшим право сыграть в Лиге чемпионов.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
21/05 23:30Хоккей
Да, ломим! Российская дрим-тим раскромсала сборную ШвецииНаши хоккеисты деклассировали «Тре Крунур» 7:4 и в четвертьфинале ЧМ-2019 встретятся со сборной США.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
21/05 16:30Хоккей
Сегодня болейте за американцев! Иначе нам кранты в четвертьфиналеОбъясняем полный расклад на заключительный тур группового этапа хоккейного ЧМ-2019, в котором осталось провести четыре матча.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
Новости
12:36 Футбол Луис Адриано подарил свой девушке новый автомобиль (фото)
12:25 Футбол Торган Азар стал игроком дортмундской «Боруссии» (фото)
12:23 Футбол «Спартак» инициировал уход Ломовицкого к другому агенту, предложив большую зарплату
12:20 Футбол «Атлетико» презентовал комплект новой домашней формы (фото)
12:02 Хоккей Россия сыграет с США в четверг. Расписание матчей ¼ финала чемпионата мира
12:00 Футбол «Локомотив» и «Урал» определились с формой на финал Кубка России (фото)
11:58 Хоккей Стало известно расписание матчей финала Кубка Стэнли
11:42 Биатлон Логинов пропускает первый сбор России из-за свадьбы
11:35 Волейбол Маргарита Курило: Уровень волейбола в Лиге наций отличается от чемпионата России
11:34 Хоккей Андрей Николишин: Со сборной США нельзя ни в коем случае расслабляться
11:32 Волейбол Тренер сборной России: В матче с Доминиканой мы показали отличный уровень волейбола
11:27 Футбол Дмитрий Парфенов: В Кубке России есть один победитель. Это тяжелый турнир
11:20 Футбол Влашич улетел в Загреб в преддверии матча с «Крыльями Советов»
11:18 Баскетбол Катерина Кейру станет гостем пресс-центра «Советского спорта»
11:08 Футбол Агент рассказал о причине конфликта Семина и Денисова
11:08 Футбол Юрий Семин: Для «Локо» Кубок России очень важен, второй титул после чемпионов
11:01 Футбол «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Ракитича
10:57 Теннис Шарапова подарила «Порше» сотруднице, продавшей большое количество ее конфет (фото)
10:50 Хоккей Александр Кожевников: Американцам прощают многое, посмотрим, что будет на этот раз
10:33 Футбол Источник: Конте подписал предварительный контракт с «Интером»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика