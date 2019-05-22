Россия сыграет с США в четверг. Расписание матчей ¼ финала чемпионата мира

Расписание четвертьфинальных матчей ЧМ-2019:
Россия – США. 23 мая в 17:15 по московскому времени. Братислава
Канада – Швейцария. 23 мая в 17:15 мск. Кошице
Финляндия – Швеция. 23 мая в 21:15 мск. Кошице
Чехия – Германия. 23 мая в 21:15 мск. Братислава
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