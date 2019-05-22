Холланд стал игроком «Автомобилиста» - Советский спорт
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22 мая 2019 14:56ХоккейСпирин Дмитрий

Холланд стал игроком «Автомобилиста»

Канадский центрфорвард Питер Холланд подписал контракт с «Автомобилистом».

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на 2 года.

В сезоне-2018/19 Холланд выступал в АХЛ за «Хартфорд» и «Рокфорд», всего набрав 65 (27+38) очков в 73 матчах.

За карьеру Питер провел 266 матчей в НХЛ за «Анахайм», «Торонто», «Аризону» и «Рейнджерс», в которых набрал 85 (36+49) очков.

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