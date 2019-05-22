Илья Воробьев: В сборной США с 88-м номером на спине парень неплохой Главный тренер сборной России Илья Воробьев в преддверии четвертьфинала чемпионата мира с США оценил игру соперника на чемпионате мира в Словакии.

- Сегодня мы заявили Зуба, заявка закрыта. Сделали то, что хотели с самого начала турнира. Шли по своему плану, раньше не заявляли из-за риска травм. Сейчас уже идем тем боевым комплектом, что у нас есть.

- Что скажете о сборной США?

- Продолжаем смотреть и разбирать. Завтра ребятам все покажем. Хороший соперник, очень сильный состав. Но нам надо играть в свою игру. Кого можно выделить в их составе? С 88-м номером на спине парень неплохой. Вообще там есть очень мастеровитые ребята, много повидавшие в хоккее.

- На турнире выделяются два молодых игрока: Каапо Какко у Финляндии и Джек Хьюз у США. Их корректно сравнивать?

- Какко физически по-другому развит, он уже, скажем так, мужик. Сложно их сейчас сравнивать, Хьюзу нужно время.

- Овечкин, Малкин и Капризов смогли забросить свои шайбы. Им морально полегче стало?

- Думаю, да. Но повторю: у нас одна цель и одна команда. Главное, чтобы в конце матча у нас был перевес в один гол, а кто забивает — не так важно.

- Рады, что не пришлось ехать в Кошице на четвертьфинал?

- Про это, надеюсь, завтра после победы можно будет поговорить. Большой плюс, что не надо пять часов в другой город на поезде добираться, или как-то еще. Пару лет назад приходилось по ходу турнира из Кельна в Париж переезжать, было не очень. Здорово, что сейчас готовимся спокойно, в штатном рабочем режиме, - передает слова Воробьева пресс-служба ФХР.

Отметим, что под 88 номером в сборной США выступает нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, ранее вышедший в лидеры национальной команды по очкам на чемпионатах мира. На групповом этапе турнира капитан американской команды набрал 10 (2+8) очков.

Напомним, что сборная России не групповом этапе одержала семь побед в семи встречах и вышла в плей-офф турнира с первого места. Соперник россиян по четвертьфиналу – команда США выиграв пять матчей (один в овертайме) и потерпев два поражения, вышла в ¼ финала с четвертой строчки в группе А.

Встреча состоится 23 мая в Братиславе и начнется 17:15 по московскому времени.