Защитник Петров вернулся в ХК «Сочи» - Советский спорт
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22 мая 2019 18:54ХоккейСпирин Дмитрий

Защитник Петров вернулся в ХК «Сочи»

36-летний защитник Алексей Петров проведет следующий сезон в ХК «Сочи».

Четыре последних сезона хоккеист защищал цвета челябинского «Трактора».

В сезоне-2014/15, который был дебютным для «Сочи» в КХЛ, Петров уже играл за «леопардов».

Соглашение с игроком рассчитано до 2020 года.

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