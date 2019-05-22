Защитник Петров вернулся в ХК «Сочи» 36-летний защитник Алексей Петров проведет следующий сезон в ХК «Сочи».

Четыре последних сезона хоккеист защищал цвета челябинского «Трактора».

В сезоне-2014/15, который был дебютным для «Сочи» в КХЛ, Петров уже играл за «леопардов».

Соглашение с игроком рассчитано до 2020 года.