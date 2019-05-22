Защитник Петров вернулся в ХК «Сочи»

Четыре последних сезона хоккеист защищал цвета челябинского «Трактора».
В сезоне-2014/15, который был дебютным для «Сочи» в КХЛ, Петров уже играл за «леопардов».
Соглашение с игроком рассчитано до 2020 года.
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