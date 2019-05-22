Манта дисквалифицирован на один матч чемпионата мира - Советский спорт
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22 мая 2019 19:03ХоккейСпирин Дмитрий

Манта дисквалифицирован на один матч чемпионата мира

Лучший бомбардир сборной Канады Энтони Манта пропустит матч 1/4 финала чемпионата мира из-за дисквалификации.

Форвард «Детройта» наказан за удар в голову форварда сборной США Колина Уайта во вчерашнем матче Канада - США (3:0).

В семи матчах на турнире Манта набрал 12 (7+5) очков. Он является лучшим бомбардиром в составе «кленовых листьев».

В четвертьфинале сборная Канады встретится с командой Швейцарии 23 мая. Матч начнется в 17:15 по московскому времени в Кошице.

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