Манта дисквалифицирован на один матч чемпионата мира

Форвард «Детройта» наказан за удар в голову форварда сборной США Колина Уайта во вчерашнем матче Канада - США (3:0).
В семи матчах на турнире Манта набрал 12 (7+5) очков. Он является лучшим бомбардиром в составе «кленовых листьев».
В четвертьфинале сборная Канады встретится с командой Швейцарии 23 мая. Матч начнется в 17:15 по московскому времени в Кошице.
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. 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