Дмитрий Орлов: Нельзя давать Кейну много пространства

- Настраиваемся на четвертьфинал. Сегодня у нас есть время отдохнуть, восстановиться. Нас ждет очень интересный матч. Обе команды готовы показывать свой лучший хоккей.
- Следили за матчами американцев?
- Нет, лично я не смотрел. Но на командном собрании нам покажут их слабые стороны и расскажут, как играть против них.
- Многие считают, что играть с американцами гораздо лучше, так как они — атакующая команда.
- В четвертьфинале уже без разницы, с кем играть. Все будут играть осторожно, так как цена ошибки высока.
- Как обыграть такого сильного игрока как Патрик Кейн?
- Нельзя давать ему много пространства, играть ближе. Нужно постоянно держать шайбу под контролем.
- Анисимов знает Кейна лучше других?
- Да, они играют вместе, но на льду дружба заканчивается. Друзей не будет ни для кого. Мы играем за сборную — неважно, кто нам будет противостоять.
- Справедлив такой расклад, что Россия в четвертьфинале встретится с сильным соперником?
- Не важно, с Италией мы играем или Америкой. Нужно всегда стараться выкладываться на максимум и выигрывать, - приводит слова Орлова пресс-служба ФХР.
Отметим, что капитан сборной США Патрик Кейн набрал на групповом этапе чемпионата мира 10 (2+8) очков.
Напомним, что четвертьфинальный матч между сборными России и США состоится в четверг, 23 мая, в Братиславе и начнется в 17:15 по московскому времени.
Теперь - США! Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мираСтало известно, кто когда и с кем сыграет в четвертьфиналах на чемпионат мира. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Илья Жигулев: Конфликт вокруг храма в Екатеринбурге «Уралу» не помехаСегодня в Самаре пройдет финал Кубка России «Локомотив» – «Урал». В составах обеих команд есть только один участник прошлогоднего кубкового финала, с которым мы и связались накануне игры. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. В США собрались звезды, но там не видно команды. Все о будущем сопернике РоссииАмериканцы ехали на чемпионат мира в статусе главных фаворитов, но на групповом этапе разочаровали. «Даше мешает лишний вес». 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