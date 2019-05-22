Дмитрий Орлов: Нельзя давать Кейну много пространства - Советский спорт
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22 мая 2019 21:44Хоккей

Дмитрий Орлов: Нельзя давать Кейну много пространства

Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от предстоящего матча ¼ финала чемпионата мира против команды США.

- Настраиваемся на четвертьфинал. Сегодня у нас есть время отдохнуть, восстановиться. Нас ждет очень интересный матч. Обе команды готовы показывать свой лучший хоккей.

- Следили за матчами американцев?
- Нет, лично я не смотрел. Но на командном собрании нам покажут их слабые стороны и расскажут, как играть против них.

- Многие считают, что играть с американцами гораздо лучше, так как они — атакующая команда.
- В четвертьфинале уже без разницы, с кем играть. Все будут играть осторожно, так как цена ошибки высока.

- Как обыграть такого сильного игрока как Патрик Кейн?
- Нельзя давать ему много пространства, играть ближе. Нужно постоянно держать шайбу под контролем.

- Анисимов знает Кейна лучше других?
- Да, они играют вместе, но на льду дружба заканчивается. Друзей не будет ни для кого. Мы играем за сборную — неважно, кто нам будет противостоять.

- Справедлив такой расклад, что Россия в четвертьфинале встретится с сильным соперником?
- Не важно, с Италией мы играем или Америкой. Нужно всегда стараться выкладываться на максимум и выигрывать, - приводит слова Орлова пресс-служба ФХР.

Отметим, что капитан сборной США Патрик Кейн набрал на групповом этапе чемпионата мира 10 (2+8) очков.

Напомним, что четвертьфинальный матч между сборными России и США состоится в четверг, 23 мая, в Братиславе и начнется в 17:15 по московскому времени.

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