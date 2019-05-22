Владимир Тарасенко: Последние пару месяцев в Сент-Луисе царит настоящее сумасшествие

- Последние пару месяцев в городе творится невероятный ажиотаж. Да, царит настоящее сумасшествие. Мы понимаем, как важен хоккей для нашего города. Особенно это было видно вчера. Люди желали нам удачи, горячо поддерживали в матче с «Сан-Хосе». Они нам дают много энергии. И вы видели, как за нас болеют в городе, как кричат на трибуне? Это очень круто.
Я видел после матча, как плакали легенды. Это поразительно! Они нас так поддерживают. Так долго ждали этого момента. Мы рады, что сумели доставить такую радость людям. Но впереди самая важная серия - против «Бостона». И мы сделаем все, чтобы провести ее хорошо. Так что отложим эмоции до июня, - приводит слова Тарасенко пресс-служба НХЛ.
Напомним, что в первой и третьей играх финальной серии Западной конференции победу праздновали хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» (6:3, 5:4 ОТ). В остальных матчах сильнее оказались «Блюз» (4:2, 2:1, 5:0, 5:1).
Отметим, что «Сент-Луис» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1970 года.
Финальная серия плей-офф между «Бостоном» и «Сент-Луисом» начнется двумя матчами на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (28 и 30 мая), а затем переместится на стадион «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (2 и 4 июня).
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