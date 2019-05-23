Габриэль Ландеског: Мы извлекли серьезный урок из поражения сборной России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 мая 2019 01:49Хоккей

Габриэль Ландеског: Мы извлекли серьезный урок из поражения сборной России

Нападающий сборной Швеции Габриэль Ландеског считает, что команда извлекла уроки из поражения от сборной России (4:7) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

- Мы провели один из худших периодов в своей карьере - трудно объяснить, что произошло с нами во второй 20-минутке.

Мы извлекли очень серьезный урок из этого поражения и должны им воспользоваться в плей-офф, - цитируют Ландескога «Известия».

Напомним, что четвертьфинальные матчи чемпионата мира в Словакии состоятся в четверг, 23 мая. Игра сборных Швеции и Финляндии состоится в Кошице и начнется в 21:15 по московскому времени. Ранее в Кошице встретятся команды Канады и Швейцарии (17:15 мск.)

Сборная России проведет матч 1/4 финала чемпионата мира в Братиславе против команды США (17:15 мск.).

13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
22/05 16:30Футбол
Предусмотрительный «Спартак» и беззащитное «Динамо». Истекающие контракты в РПЛСоставы ряда клубов премьер-лиги летом могут измениться более чем на половину. Затянули с продлением контрактов «Оренбург», «Урал», «Динамо» и особенно «Арсенал», от которого в следующем сезоне могут остаться пять игроков.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
22/05 21:00Футбол
«Попыхтим» в Европе! «Паровозы» помогли «самоварам» попасть в еврокубок«Локомотив» одолел «Урал» в финале Кубка России и подарил последнюю путевку в Лигу Европы «Арсеналу».
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
21/05 16:30Хоккей
Сегодня болейте за американцев! Иначе нам кранты в четвертьфиналеОбъясняем полный расклад на заключительный тур группового этапа хоккейного ЧМ-2019, в котором осталось провести четыре матча.
22/05 08:00Футбол
«Урал» обречен на победу в Самаре?Финал Кубка России-2019 станет повторением решающего матча турнира двухлетней давности. И это хороший знак для екатеринбургского клуба.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
21/05 23:30Хоккей
Да, ломим! Российская дримтим раскромсала сборную ШвецииНаши хоккеисты деклассировали «Тре Крунур» 7:4 и в четвертьфинале ЧМ-2019 встретятся со сборной США.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
21/05 23:45Хоккей
Теперь - США! Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мираСтало известно, кто когда и с кем сыграет в четвертьфиналах на чемпионат мира.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
21/05 15:30Хоккей
Нюландер и Кучеров: лицом к лицу – уже сегодня!Два лучших бомбардира встретятся сегодня на льду чемпионата мира-2019. Их команды – Швеция и Россия сыграют за первое место в группе Б.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
22/05 12:00Футбол
Били, бьем, будем бить! Драку в финале Кубка заказывали?Два года назад финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» в Сочи завершился массовой дракой. Перед аналогичной схваткой тех же соперников в Самаре мы вспомнили самые памятные случаи, когда футбол в России напоминал ММА.
22/05 14:30Хоккей
Да, это «Красная машина». Но гонка только начинается!Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о грандиозной победе сборной России над шведами.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
22/05 17:30Хоккей
С канадцами до финала Россия не сыграет!И с чехами – тоже. Объясняем новые правила плей-офф ЧМ-2019 по хоккею.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
Новости
01:49 Хоккей Габриэль Ландеског: Мы извлекли серьезный урок из поражения сборной России
01:34 Футбол «Славия» одержала победу над «Баником» и стала пятикратным обладателем Кубка Чехии
01:18 Волейбол Российские волейболистки выиграли у Китая в матче Лиги наций
01:04 Футбол Гвардиола дал предварительное согласие возглавить «Ювентус»
00:37 Хоккей Леон Драйзайтль: Рады, что в четвертьфинале ЧМ-2019 попали на Чехию, а не на Россию
00:19 Баскетбол Агент Хиггинса: В первую очередь мы рассмотрим предложение от ЦСКА
00:13 Баскетбол Димитрис Прифтис: Вторая игра с «Химками» будет еще сложнее
23:58 ММА Дисквалификации Тухугова и Абубакара Нурмагомедова были сокращены на 35 дней
23:33 Баскетбол Римас Куртинайтис: Мы просто бездарно проиграли четвертую четверть
23:20 Футбол ФИФА отказался от идеи увеличить число участников ЧМ-2022
22:58 Футбол Брайан Идову: Хотелось вписать свое имя в историю
22:52 Хоккей Владимир Тарасенко: Последние пару месяцев в Сент-Луисе царит настоящее сумасшествие
22:50 Баскетбол Димитрис Итудис: Вернулись к работе, и сейчас меняем чип на плей-офф Лиги ВТБ
22:33 Баскетбол УНИКС обыграл «Химки» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ
22:25 Футбол Артем Дзюба: От всей души поздравляю всю Тулу, вы заслужили этот праздник!
22:16 Футбол ВИДЕО ДНЯ: «Локомотиву» вручили Кубок России
22:00 Футбол Тер-Штеген не сыграет в финале Кубка Испании из-за повреждения
21:44 Хоккей Дмитрий Орлов: Нельзя давать Кейну много пространства
21:43 Шахматы Грищук и Непомнящий – в полуфинале этапа Гран-при ФИДЕ
21:38 Футбол Останкинскую башню на сутки подсветили в честь победы «Локомотива» (фото)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика