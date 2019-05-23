Габриэль Ландеског: Мы извлекли серьезный урок из поражения сборной России Нападающий сборной Швеции Габриэль Ландеског считает, что команда извлекла уроки из поражения от сборной России (4:7) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

- Мы провели один из худших периодов в своей карьере - трудно объяснить, что произошло с нами во второй 20-минутке.

Мы извлекли очень серьезный урок из этого поражения и должны им воспользоваться в плей-офф, - цитируют Ландескога «Известия».

Напомним, что четвертьфинальные матчи чемпионата мира в Словакии состоятся в четверг, 23 мая. Игра сборных Швеции и Финляндии состоится в Кошице и начнется в 21:15 по московскому времени. Ранее в Кошице встретятся команды Канады и Швейцарии (17:15 мск.)

Сборная России проведет матч 1/4 финала чемпионата мира в Братиславе против команды США (17:15 мск.).