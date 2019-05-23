Владимир Вуйтек: Сборная США меня не впечатлила Известный тренер Владимир Вуйтек поделился ожиданиями от матча между сборными России и США в четвертьфинале чемпионата мира.

«Перед началом чемпионата американцев называли в числе фаворитов. Молодая, быстрая команда, голодная до успехов. Однако пока сборная США меня не впечатлила. Думаю, у россиян не должно возникнуть особых проблем в матче с ней. Да и вообще, я сейчас не вижу, кто мог бы оказать вашей команде серьезное сопротивление. Разве что канадцы в финале», - цитирует Вуйтека официальный сайт КХЛ.

Матч Россия - США начнется в Братиславе 23 мая в 17:15 по московскому времени.

Россияне выиграли все свои матче на групповом этапе и стали первыми в группе B, американцы финишировали четвертыми в группе А, уступив словакам и канадцам.