The Hockey News: У сборной США глубокий состав, что может сыграть роль в ¼ финала

Обозреватель The Hockey News Стивен Эллис дал прогноз на матч ¼ финала чемпионата мира Россия – США в Братиславе.
«Боюсь ошибиться, но отдам предпочтение подопечным (Джеффа) Блэшилла, – приводит «RT на русском» слова Эллиса. – Пусть у «красной машины» более звездный подбор хоккеистов, но у звездно-полосатых очень глубокий состав, что может сыграть свою роль на этой стадии».
Напомним, сборная России заняла первое место в группе B, выиграв все семь матчей. Сборная США стала четвертой в группе A с пятью победами (одна из них – в овертайме) и двумя поражениями.
Матч Россия – США пройдет 23 мая на Ondrej Nepela Arena в Брастиславе. Начало – 17:15 (мск).
В предыдущий раз команды играли в плей-офф чемпионата мира в 2016 году в Москве. В матче за бронзовые медали Россия одержала победу со счетом 7:2.
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