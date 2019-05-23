The Hockey News: У сборной США глубокий состав, что может сыграть роль в ¼ финала - Советский спорт
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23 мая 2019 15:19ХоккейЛипкин Антон

The Hockey News: У сборной США глубокий состав, что может сыграть роль в ¼ финала

Россия и США сыграют в четвертьфинале чемпионата мира в Братиславе.

Обозреватель The Hockey News Стивен Эллис дал прогноз на матч ¼ финала чемпионата мира Россия – США в Братиславе.

«Боюсь ошибиться, но отдам предпочтение подопечным (Джеффа) Блэшилла, – приводит «RT на русском» слова Эллиса. – Пусть у «красной машины» более звездный подбор хоккеистов, но у звездно-полосатых очень глубокий состав, что может сыграть свою роль на этой стадии».

Напомним, сборная России заняла первое место в группе B, выиграв все семь матчей. Сборная США стала четвертой в группе A с пятью победами (одна из них – в овертайме) и двумя поражениями.

Матч Россия – США пройдет 23 мая на Ondrej Nepela Arena в Брастиславе. Начало – 17:15 (мск).

В предыдущий раз команды играли в плей-офф чемпионата мира в 2016 году в Москве. В матче за бронзовые медали Россия одержала победу со счетом 7:2.

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