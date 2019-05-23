ИИХФ может объявить о создании четвертого дивизиона чемпионата мира Он заменит квалификационный турнир.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) может создать четвертый дивизион чемпионата мира, сообщает ТАСС.

Этот вопрос будет рассмотрен в пятницу на заседании чрезвычайного конгресса. Предполагается, что четвертый дивизион заменит квалификационный турнир, в котором принимают участие слабейшие сборные.

«Это должно упростить работу принимающей стороны по организации турнира. Думаю, что вопрос о переименовании будет решен единогласно», – заявил генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер.

В нынешнем году квалификационный турнир проходил с 31 марта по 6 апреля в Абу-Даби с участием сборных ОАЭ, Гонконга, Таиланда, Боснии и Герцеговины, Кувейта и Киргизии.