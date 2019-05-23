Сборная России вышла в полуфинал ЧМ-2019, обыграв команду США

Российские хоккеисты в ¼ финала обыграли сборную США со счетом 4:3.

В составе сборной России по шайбе забросили Никита Гусев (2-я минута), Михаил Сергачев (15), Кирилл Капризов (41) и Михаил Григоренко (47). Гусев стал автором двух результативных передач. У американцев отличились Брейди Шей (22), Ноа Хэнифин (45) и Алекс Дебринкет (57)

В полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с худшей командой из вышедших в эту стадию турнира. Полуфинал состоится 25 мая.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира сборная России обыграла команды Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0). Италии (10:0), Латвии (3:1), Швейцарии (3:0) и Швеции (7:4). Таким образом, российская команда, одержав семь побед, набрала 21 очко и завершила групповой этап на первом месте в итоговой турнирной таблице группы В.

Братислава (Словакия)

Чемпионат мира по хоккею

¼ финала

Россия – США - 4:3

1:0 – 1 Гусев (Кучеров, Сергачев)

2:0 – 15 Сергачев (Гусев)

2:1 – 22 Шей (Годро, Кейн)

3:1 – 41 Капризов (Сергачев, Гусев)

3:2 – 45 Хэнифин (Хьюз)

4:2 – 47 Григоренко (Дадонов, Малкин)

4:3 – 57 Дебринкет (Кейн, Хьюз).