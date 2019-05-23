Канада – Швейцария. «Кленовые листья» сравняли счет за 0,4 секунды до сирены - Советский спорт
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23 мая 2019 19:40ХоккейКоноплев Александр

Канада – Швейцария. «Кленовые листья» сравняли счет за 0,4 секунды до сирены

Канадцы чудом спаслись.

Основное время четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Канады и Швейцарии завершилось вничью – 2:2.

Свою вторую шайбу «Кленовые листья» забросили за 0,4 секунды до финальной сирены. «Спасителем» канадцем стал Дэймон Сиверсон.

Встреча продолжится в овертайме.

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