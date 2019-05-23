Илья Ковальчук: Машина мы или нет, поговорим после последнего дня ЧМ-2019 Сборная России стала первым полуфиналистом чемпионата мира-2019, который проходит в Словакии.

Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от предстоящих матчей чемпионата мира после победы над США (4:3) в четвертьфинале.

«Думаю, что мы — одна из хороших команд на этом турнире. Машина мы или нет, поговорим после последнего дня турнира. Пока мы думаем только о ближайшем матче, против кого бы он ни был. Остается четыре команды, лучшая из них победит», - цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

В полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с худшей командой группового этапа из вышедших в 1/2. Полуфинал состоится 25 мая.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира сборная России обыграла команды Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0). Италии (10:0), Латвии (3:1), Швейцарии (3:0) и Швеции (7:4). Таким образом, российская команда, одержав семь побед, набрала 21 очко и завершила групповой этап на первом месте в итоговой турнирной таблице группы В.