Патрик Кейн: Матч со сборной России мы могли выиграть

Сборная США в четвертьфинале проиграла команде России со счетом 3:4.
Форвард американской сборной Патрик Кейн подвел итог матча.
«Непростой турнир для сборной США. Мы проиграли несколько матчей на групповом этапе, заняли четвертое место и попали на Россию. Это был матч, который мы могли выиграть. Мы сделали все, что могли. Нужно двигаться дальше и принять это поражение», - цитирует Кейна Sport24.ru.
Отметим, что в группе А сборная США выиграла пять матчей и две проиграла. Кейн стал одним из трех лучших игроков в составе американской команды на чемпионате мира.
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