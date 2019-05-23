Патрик Кейн: Матч со сборной России мы могли выиграть - Советский спорт
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23 мая 2019 20:27ХоккейСметанникова Дарья

Патрик Кейн: Матч со сборной России мы могли выиграть

Сборная США покинула розыгрыш чемпионата мира-2019, который проходит в Словакии.

Сборная США в четвертьфинале проиграла команде России со счетом 3:4.

Форвард американской сборной Патрик Кейн подвел итог матча.

«Непростой турнир для сборной США. Мы проиграли несколько матчей на групповом этапе, заняли четвертое место и попали на Россию. Это был матч, который мы могли выиграть. Мы сделали все, что могли. Нужно двигаться дальше и принять это поражение», - цитирует Кейна Sport24.ru.

Отметим, что в группе А сборная США выиграла пять матчей и две проиграла. Кейн стал одним из трех лучших игроков в составе американской команды на чемпионате мира.

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