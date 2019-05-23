Джефф Блэшилл: Сборная США должна была получить другого соперника по плей-офф Сборная США покинула розыгрыш чемпионата мира-2019, который проходит в Словакии.

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвел итог матча со сборной России (3:4) в четвертьфинале чемпионата мира.

«Очень жаль, что мы не нашли свою игру раньше. Мы сами загнали себя в ситуацию, когда нам пришлось играть с Россией в четвертьфинале. Можно говорить о том, что европейские команды намного дольше готовятся к турниру, но нам нет оправданий.

Мы могли и должны были раньше найти свою игру, получить другого соперника в плей-офф. Надо отдать должное сборной России, в их игре чувствовалась огромная уверенность», - цитирует Блэшилла «Р-Спорт».

Отметим, что в группе А сборная США выиграла пять матчей и две проиграла. В ½ финала россияне сыграют либо со Швецией, либо с Финляндией, либо с Германией.