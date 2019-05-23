Нюландер завершил чемпионат мира с 18 очками, Ворачек догнал Кучерова - Советский спорт
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23 мая 2019 23:47ХоккейКоноплев Александр

Нюландер завершил чемпионат мира с 18 очками, Ворачек догнал Кучерова

Кучеров может стать лучшим.

После вылета сборной Швеции турнир завершился и для лучшего бомбардира чемпионата мира на данный момент Вильяма Нюландера.

За восемь матчей он набрал 18 (5+13) очков по системе «гол+пас». У его ближайшего преследователя, российского форварда Никиты Кучерова, 16 (6+10) очков. Столько же очков набрал чешский нападающий Якуб Ворачек, но у него четыре заброшенных шайбы.

Сборные России и Чехии сыграют на чемпионате мира еще два матча.

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