Челиос-младший будет играть в КХЛ В Пекине два новичка.

«Куньлунь» подписал контракты с двумя американцами, сообщает KHL Media Team.

Двухлетнее соглашение с китайским клубом заключил 28-летний Джейк Челиос. Сын известного Криса Челиоса минувший сезон провел в системе «Детройта» и впервые сыграл в НХЛ. На его счету пять матчей без очков за результативность.

Нападающий Эндрю Миллер подписал контракт до 30 апреля 2020 года. Минувший сезон хоккеист провел в швейцарском «Фрибуре». На его счету 27 (11+16) очков в 40 матчах.