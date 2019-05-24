Челиос-младший будет играть в КХЛ - Советский спорт
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24 мая 2019 00:06ХоккейКоноплев Александр

Челиос-младший будет играть в КХЛ

В Пекине два новичка.

«Куньлунь» подписал контракты с двумя американцами, сообщает KHL Media Team.

Двухлетнее соглашение с китайским клубом заключил 28-летний Джейк Челиос. Сын известного Криса Челиоса минувший сезон провел в системе «Детройта» и впервые сыграл в НХЛ. На его счету пять матчей без очков за результативность.

Нападающий Эндрю Миллер подписал контракт до 30 апреля 2020 года. Минувший сезон хоккеист провел в швейцарском «Фрибуре». На его счету 27 (11+16) очков в 40 матчах.

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