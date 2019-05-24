Дисквалификация Войнова сокращена

Защитник Вячеслав Войнов оспорил свою дисквалификацию со стороны НХЛ, сообщает сайт профсоюза хоккеистов лиги. Теоретически он сможет вернуться в «Лос-Анджелес Кингз» в начале 2020 года.
Ранее НХЛ дисквалифицировала россиянина до конца сезона-2019/20. Независимый арбитр согласился с этим отстранением, но уточнил, что в ее срок должны входить 41 матч в сезоне-2018/19. Двукратный обладатель Кубка Стэнли получил право играть в НХЛ с января следующего года, однако не исключено новое отстранение.
Войнов был назван виновным в нанесении побоев своей жене в 2015 году. Он получил запрет на тренировки и выступления за «Лос-Анджелес Кингз». Войнов перебрался в СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2017 году, а в 2018 году стал олимпийским чемпионом.
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