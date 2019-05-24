Ржига ждет матча со сборной России - Советский спорт
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24 мая 2019 01:16ХоккейКоноплев Александр

Ржига ждет матча со сборной России

Россия сыграет с Финляндией, а Чехия – с Канадой.

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига намерен взять реванш у сборной России за поражение на групповом этапе чемпионата мира (0:3).

Чехи и россияне смогут встретиться либо в финале турнира, либо в матче за третье место.

– Конечно, хотелось бы еще раз встретиться с российскими хоккеистами и взять реванш, – приводит слова Ржиги ТАСС.

25 марта в полуфинале чемпионате мира Россия сыграет с Финляндией, а Чехия – с Канадой.

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