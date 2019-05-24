«Лос-Анджелес»: Войнов не будет играть за нас «Лос-Анджелес» против возвращения Войнова.

«Лос-Анджелес» на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу российского защитника Вячеслава Войнова. Хоккеист не выступает в НХЛ с 2015 года из-за дисквалификации – он был признан виновным в нанесении побоев своей жене. 23 мая арбитр разрешил Войнову вернуться в лигу в начале 2020 года.

«Сегодня арбитр вынес окончательное решение по дальнейшей дисквалификации Войнова. С нашей точки зрения, игрок не будет играть за «Королей». Теперь мы определим влияние этого решения на наши права по отношению к игроку и рассмотрим варианты», – написано в заявлении «Кингз».

До весны 2018 года Войнов выступал за СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина-2017. В 2018 году он в составе сборной России стал олимпийским чемпионом.