«Лос-Анджелес»: Войнов не будет играть за нас

«Лос-Анджелес» на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу российского защитника Вячеслава Войнова. Хоккеист не выступает в НХЛ с 2015 года из-за дисквалификации – он был признан виновным в нанесении побоев своей жене. 23 мая арбитр разрешил Войнову вернуться в лигу в начале 2020 года.
«Сегодня арбитр вынес окончательное решение по дальнейшей дисквалификации Войнова. С нашей точки зрения, игрок не будет играть за «Королей». Теперь мы определим влияние этого решения на наши права по отношению к игроку и рассмотрим варианты», – написано в заявлении «Кингз».
До весны 2018 года Войнов выступал за СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина-2017. В 2018 году он в составе сборной России стал олимпийским чемпионом.
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