Павел Буре – о матче со сборной Финляндии: Нам без разницы, с кем играть - Советский спорт
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24 мая 2019 10:47ХоккейГичунцев Артур

Павел Буре – о матче со сборной Финляндии: Нам без разницы, с кем играть

Встреча состоится завтра, 25 мая и стартует в 16.15 мск.

Бывший форвард сборной России Павел Буре дал комментарий перед матчем с командой Финляндии в полуфинале ЧМХ-2019.

«Нам, в принципе, без разницы, с кем играть. Если играть свою игру, то будет все нормально», – цитирует Буре Sport24.ru.

На стадии ¼ финала сборная России обыграла команду США (4:3), а коллектив из Финляндии одолел действующего чемпиона мира – сборную Швеции (5:4 ОТ).

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