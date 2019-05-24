Павел Буре – о матче со сборной Финляндии: Нам без разницы, с кем играть

Бывший форвард сборной России Павел Буре дал комментарий перед матчем с командой Финляндии в полуфинале ЧМХ-2019.
«Нам, в принципе, без разницы, с кем играть. Если играть свою игру, то будет все нормально», – цитирует Буре Sport24.ru.
На стадии ¼ финала сборная России обыграла команду США (4:3), а коллектив из Финляндии одолел действующего чемпиона мира – сборную Швеции (5:4 ОТ).
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