«Слован» близок к тому, чтобы остаться в КХЛ

«Слован», испытывающий финансовые проблемы, скорее всего, останется в КХЛ, сообщает iSport.cz.
По информации источника, «Слован» договорился с инвестором, благодаря которому клуб сможет продолжить выступление в КХЛ. Тогда как еще в апреле не исключался вариант возвращения команды в словацкую экстралигу.
Стал известен и новый главный тренер «орлов». Им станет чех Владимир Ружчика, с 2015 году возглавлявший «Хомутов».
Ранее 55-летний специалист работал в «Славии», с которой дважды становился чемпионом Чехии (2003, 2008). Кроме того, под его руководством сборная Чехии два раза выигрывала золото чемпионата мира (2005, 2010).
Напомним, в прошлом сезоне «Слован» занял последнее место в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 33 очка в 62 матчах.
Добавим, что в мае КХЛ сообщила, что составляет два возможных календаря на следующий сезон: один с участием «Слована», другой – без клуба из Словакии.
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