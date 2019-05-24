Рене Фазель: Постоянные видеопросмотры – это серьезная угроза спорту - Советский спорт
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24 мая 2019 12:11ХоккейЛипкин Антон

Рене Фазель: Постоянные видеопросмотры – это серьезная угроза спорту

Президент ИИХФ обеспокоен тем, что видеопросмотров становится все больше и больше.

Президент ИИХФ Рене Фазель высказал свое отношение к видеоповторам в спорте.

«Сейчас постоянные просмотры видеоповторов видятся мне очень серьезной угрозой современному спорту, – приводит «Р-Спорт» слова Фазеля. – Вы видели это в футболе и в хоккее. Эта проблема касается даже такой богатой и продвинутой в техническом плане лиги, как НХЛ.

Решение забирается из рук арбитров на площадке и отдается тем людям, которые смотрят видео».

Напомним, в прошлом году повторы использовались во время чемпионата мира по футболу в России. С нынешнего года они применяются в Лиге чемпионов.

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