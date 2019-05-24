Йере Саллинен: Теперь у Финляндии снова есть шанс выиграть золото в Словакии

Форвард сборной Финляндии Йере Саллинен подвел итоги матча ¼ финала чемпионата мира со Швецией (5:4 OT) в Кошице.
«Необычно, что по ходу матча лидерство переходило от одной команде к другой, – приводит слова 28-летнего нападающего официальный сайт ИИХФ. – Такое редко случается с нами. У Швеции очень классная команда, поэтому-то они и забили четыре гола, но и нам это удалось. Это важная победа для нас.
Теперь у нас есть шанс выиграть золото, как это мы сделали в прошлый раз, когда играли здесь».
Напомним, в 2011 году Финляндия выиграла первый чемпионат мира, который проходил в Словакии.
Тогда в полуфинале Финляндия нанесла поражение России. В этот раз команды снова сыграют на этой же стадии. Матч пройдет 25 мая в Братиславе.
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