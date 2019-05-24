Францоуз продлил контракт с «Колорадо» Голкипер сборной Чехии остается в НХЛ.

«Колорадо» сообщил о подписании нового контракта с голкипером Павлом Францоузом сроком на один год.

28-летний чех выступает за «Эвеланш» с сезона-2018/19. На его счету два поражения в двух матчах НХЛ. Чаще Францоуз выступал за «Колорадо Иглз» в АХЛ. На его счету 27 побед в 49 матчах регулярного сезона и одна победа в четырех играх плей-офф.

Ранее Францоуз играл за челябинский «Трактор». Он дважды становился лучшим вратарем КХЛ по проценту отраженных бросков.