Россия и Финляндия сыграют в полуфинале чемпионата мира

В субботу в Братиславе пройдут два полуфинала чемпионата мира.
В первом из них Россия сыграет с Финляндией. На нынешнем турнире сборная России одержала восемь побед в основное время в восьми матчах. На групповом этапе команда заняла первое место в группе B, после чего в ¼ финала обыграла США (4:3).
Финляндия стала второй в группе A, потерпев два поражения от США (2:3 OT) и Германии (2:4), а в ¼ финала одержала победу над Швецией (5:4 OT).
В предыдущий раз Россия и Финляндия играли на чемпионате мира в 2017 году в Кельне. В матче за третье место Россия была сильнее (5:3).
Второй финалист определится в матче Канада – Чехия. В Словакии сборная Канады выиграла группу A, после чего в ¼ финала победила Швейцарию (3:2 OT), отыгравшись в основное время за 0,4 секунды до конца третьего периода. Чехия стала второй в группе B, а в ¼ финала уверенно победила Германию (5:1). В предыдущий раз Канада и Чехия играли на чемпионате мира на групповом этапе турнира 2017 года в Париже – «кленовые листья» были сильнее (4:1).
Братислава (Словакия)
Чемпионат мира
Плей-офф
½ финала
Россия – Финляндия (16:15)
Канада – Чехия (20:15)
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