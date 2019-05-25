«Эдмонтон» подписал форварда сборной Швеции - Советский спорт
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25 мая 2019 09:06ХоккейЛипкин Антон

«Эдмонтон» подписал форварда сборной Швеции

Контракт Нюгорда рассчитан на один сезон.

Форвард «Фэрьестада» Йоаким Нюгорд продолжит карьеру в «Эдмонтоне», сообщает официальный твиттер «нефтяников». 26-летний нападающий подписал с клубом НХЛ однолетний контракт новичка.

Нюгорд провел семь сезонов в «Фэрьестаде», в последнем из которых набрал 35 (21+14) очков в 52 матчах регулярного чемпионата SHL и 10 (5+5) очков в 14 матчах плей-офф.

В нынешнем сезоне Нюгорд сыграл за сборную Швеции на трех этапах Евротура и набрал 4 (2+2) очка в девяти матчах, однако в состав «тре крунур» на чемпионат мира в Словакии не вошел

В сезоне-2013/2014 Нюгорд стал серебряным призером SHL.

Добавим, что форвард не был задрафтован ни одним клубом НХЛ.

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