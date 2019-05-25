«Эдмонтон» подписал форварда сборной Швеции Контракт Нюгорда рассчитан на один сезон.

Форвард «Фэрьестада» Йоаким Нюгорд продолжит карьеру в «Эдмонтоне», сообщает официальный твиттер «нефтяников». 26-летний нападающий подписал с клубом НХЛ однолетний контракт новичка.

The #Oilers have signed free agent forward Joakim Nygård to a one-year entry-level contract. The 26-year-old Stockholm native is coming off his 7th season with Färjestad BK of the Swedish Hockey League, tallying 21 goals & 14 assists in 52 games in 2018-19. pic.twitter.com/Urb9mdUOlX — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) May 24, 2019

Нюгорд провел семь сезонов в «Фэрьестаде», в последнем из которых набрал 35 (21+14) очков в 52 матчах регулярного чемпионата SHL и 10 (5+5) очков в 14 матчах плей-офф.

В нынешнем сезоне Нюгорд сыграл за сборную Швеции на трех этапах Евротура и набрал 4 (2+2) очка в девяти матчах, однако в состав «тре крунур» на чемпионат мира в Словакии не вошел

В сезоне-2013/2014 Нюгорд стал серебряным призером SHL.

Добавим, что форвард не был задрафтован ни одним клубом НХЛ.