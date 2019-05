«Эдмонтон» подписал форварда сборной Швеции

Форвард «Фэрьестада» Йоаким Нюгорд продолжит карьеру в «Эдмонтоне», сообщает официальный твиттер «нефтяников». 26-летний нападающий подписал с клубом НХЛ однолетний контракт новичка.

The #Oilers have signed free agent forward Joakim Nygård to a one-year entry-level contract. The 26-year-old Stockholm native is coming off his 7th season with Färjestad BK of the Swedish Hockey League, tallying 21 goals & 14 assists in 52 games in 2018-19. pic.twitter.com/Urb9mdUOlX