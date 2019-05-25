Исмо Лекхонен: Ялонен знает сборную России и готовит очередную сенсацию

«Юкка Ялонен знает сборную России как свои пять пальцев и готовит очередную сенсацию чемпионата. Россиянам будет очень непросто, хотя в их составе множество звезд НХЛ», - цитирует эксперта Ilta-Sanomat.
Полуфинал чемпионата мира Россия - Финляндия начнется 25 мая в 16:15 по московскому времени.
В четвертьфиналах россияне победили команду США со счетом 4:3, а финны вырвали победу у шведов (5:4 ОТ).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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