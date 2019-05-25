Исмо Лекхонен: Ялонен знает сборную России и готовит очередную сенсацию Финский хоккейный тренер Исмо Лекхонен верит в победу своих соотечественников над сборной России в полуфинале чемпионата мира.

«Юкка Ялонен знает сборную России как свои пять пальцев и готовит очередную сенсацию чемпионата. Россиянам будет очень непросто, хотя в их составе множество звезд НХЛ», - цитирует эксперта Ilta-Sanomat.

Полуфинал чемпионата мира Россия - Финляндия начнется 25 мая в 16:15 по московскому времени.

В четвертьфиналах россияне победили команду США со счетом 4:3, а финны вырвали победу у шведов (5:4 ОТ).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.