Исмо Лекхонен: Ялонен знает сборную России и готовит очередную сенсацию - Советский спорт
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25 мая 2019 10:45ХоккейСпирин Дмитрий

Исмо Лекхонен: Ялонен знает сборную России и готовит очередную сенсацию

Финский хоккейный тренер Исмо Лекхонен верит в победу своих соотечественников над сборной России в полуфинале чемпионата мира.

«Юкка Ялонен знает сборную России как свои пять пальцев и готовит очередную сенсацию чемпионата. Россиянам будет очень непросто, хотя в их составе множество звезд НХЛ», - цитирует эксперта Ilta-Sanomat.

Полуфинал чемпионата мира Россия - Финляндия начнется 25 мая в 16:15 по московскому времени.

В четвертьфиналах россияне победили команду США со счетом 4:3, а финны вырвали победу у шведов (5:4 ОТ).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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