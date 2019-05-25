Алексей Яшин: Сборная Финляндии почти не допускает ошибок

Чемпион мира Алексей Яшин высказался о сопернике сборной России по полуфиналу чемпионата мира – сборной Финляндии.
«На этом турнире подопечные (Юкки) Ялонена уже традиционно предстали очень организованным коллективом, который практически не допускает ошибок, – приводит «RT на русском» слова Яшина. – Они действуют строго по схеме, а несколько игроков способны взять своим индивидуальным мастерством.
Взять хотя бы Каапо Какко. Молодой игрок, который уже считается суперзвездой. Его присутствие на льду делает Суоми более мобильной».
Напомним, сборная Финляндии заняла второе место в группе A, потерпев два поражения от США (2:3 OT) и Германии (2:4), а в ¼ финала одержала победу над Швецией (5:4 OT).
18-летний Какко набрал 7 (6+1) очков в восьми матчах турнира.
Матч Россия – Финляндия пройдет 25 мая на Ondrej Nepela Arena в Братиславе. Начало – 16:15 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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