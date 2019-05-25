Рене Фазель: Дедлайн по участию игроков НХЛ в ОИ-2022 – сентябрь 2020 года Игроки НХЛ не участвовали в Играх 2018 года.

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что к 2020 году в федерации планируют определиться с участием игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Знаю, что это не понравится Гэри Беттмэну, но думаю поставить сентябрь 2020 года дедлайном для НХЛ по ответу относительно участия в Олимпиаде 2022 года, – приводит «Р-Спорт» слова Фазеля. – Если они ответят положительно, мы пойдем в МОК и будем узнавать, покроют ли они технические затраты

Напомним, игроки НХЛ приезжали на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. На Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане НХЛ своих игроков не отпустила.

Не исключено, что в сезоне-2020/2021 в НХЛ может начаться локаут, что может повлиять на решение по участию игроков лиги в Олимпиаде.