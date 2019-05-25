Андрей Николишин: У финнов был четкий план на игру со сборной России Чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин поделился эмоциями от поражения российской команды в полуфинальном матче с Финляндией (0:1).

- У финнов был четкий план на игру, который они выполнили, потому и победили. Реализовали один из своих шансов, здорово отыграли в обороне, хорошо построили среднюю зону, разбив нашу прямую атаку. А в позиционной у нас мало что получалось. Плюс, они выиграли полностью свой «пятак». ну и вратарь отыграл здорово.

В сборной России никто не разочаровал. Все бились, боролись, старались — молодцы. Как команда играли здорово. Есть нюансы, из-за которых проиграли. Но это надо детально разбираться, - приводит слова Николишина Sport24.ru.

Напомним, что сборная России, проиграв первый матч на чемпионате мира, не смогла пробиться в финал турнира. В матче за третье место российская команда встретится с проигравшей командой второго полуфинала между сборными Канады и Чехии, чей матч состоится сегодня позднее.