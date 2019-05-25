Сборная Канады переиграла Чехию и вышла в финал чемпионата мира

В составе канадской сборной заброшенными шайбами отличились Марк Стоун (6-я минута), Дарнелл Нурс (21), Пьер-Люк Дюбуа (26), Кайл Туррис (47) и Тома Шабо (54). У чешской команды точный бросок на свой счет записал Томаш Зогорна (54).
Напомним, что в групповом раунде чемпионата мира сборная Канады уступила Финляндии (1:3), а затем последовательно обыграла команды Великобритании (8:0), Словакии (6:5), Франции (5:2), Германии (8:1), Дании (5:0) и США (3:0). Завершив этап на первом месте группы А, канадская команда в четвертьфинале турнира встретилась со сборной Швейцарии и одержала победу в овертайме со счетом 3:2.
В финале чемпионата мира канадские хоккеисты сыграют против Финляндии, которая ранее в своем полуфинале взяла верх над сборной России (1:0). В матче за третье место на турнире российские хоккеисты сыграют с командой Чехии.
Добавим, что обе встречи пройдут в воскресенье, 26 мая, в Братиславе.
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