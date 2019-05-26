Якуб Ворачек: У сборной России очень талантливая команда - Советский спорт
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26 мая 2019 06:33ХоккейСпирин Дмитрий

Якуб Ворачек: У сборной России очень талантливая команда

Капитан сборной Чехии Якуб Ворачек поделился ожиданиями от матча за третье место с командой России на чемпионате мира.

«У нас были возможности в первом периоде, но, к сожалению, мы не смогли забросить. А в начале второго пропустили две шайбы и не смогли вернуться в игру. Сейчас надо восстановиться и подготовиться к матчу за бронзу. У сборной России очень талантливая команда, но у нас будет очень большая мотивация выиграть медаль», - цитирует Ворачека агентство ТАСС.

Сборная Чехии уступила в полуфинале ЧМХ-2019 команде Канады со счетом 1:5.

26 мая чехи сыграют со сборной России в матче за бронзу. Начало игры в Братиславе - с 16:45 мск.

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