Энтони Манта: У нас есть возможность взять реванш у финнов Нападающий сборной Канады Энтони Манта поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира.

«Думаю, что мы были немного не готовы к первой игре с финнами, завтра будет возможность взять реванш, надеюсь, что нам это удастся.

Сейчас команда сильно прибавила, играет невероятно хорошо во всех линиях, от нападающих до вратаря. Нам нужно так же сбалансированно сыграть в финале, тогда мы победим», - цитирует Манту агентство ТАСС.

Напомним, в полуфиналах ЧМХ-2019 сборная Финляндии победила россиян со счетом 1:0, а канадцы обыграли команду Чехии со счетом 5:1.

Финальный матч турнира Канада - Финляндия начнется в Братиславе 26 мая в 21:15 по московскому времени.