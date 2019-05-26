Энтони Манта: У нас есть возможность взять реванш у финнов

«Думаю, что мы были немного не готовы к первой игре с финнами, завтра будет возможность взять реванш, надеюсь, что нам это удастся.
Сейчас команда сильно прибавила, играет невероятно хорошо во всех линиях, от нападающих до вратаря. Нам нужно так же сбалансированно сыграть в финале, тогда мы победим», - цитирует Манту агентство ТАСС.
Напомним, в полуфиналах ЧМХ-2019 сборная Финляндии победила россиян со счетом 1:0, а канадцы обыграли команду Чехии со счетом 5:1.
Финальный матч турнира Канада - Финляндия начнется в Братиславе 26 мая в 21:15 по московскому времени.
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