Ян Коларж: Для Чехии каждая медаль как золотая

«Канадцы играли так, как хотели, действовали хорошо в обороне, они сыграли хорошо на контратаке, забросили одну, потом вторую шайбу. Но для нас каждая медаль как золотая, мы настроимся, чтобы выиграть», - цитирует Коларжа агентство ТАСС.
В полуфинале ЧМХ-2019 сборная Чехии уступила канадцам со счетом 1:5.
26 мая чехи сыграют за бронзовые медали с командой России. Матч в Братиславе начнется в 16:45 по московскому времени.
В финале канадцы сразятся с командой Финляндии. Эта встреча начнется в 21:15 мск.
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