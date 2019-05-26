Ян Коларж: Для Чехии каждая медаль как золотая Защитник сборной Чехии Ян Коларж прокомментировал неудачу команды в полуфинальном матче чемпионата мира.

«Канадцы играли так, как хотели, действовали хорошо в обороне, они сыграли хорошо на контратаке, забросили одну, потом вторую шайбу. Но для нас каждая медаль как золотая, мы настроимся, чтобы выиграть», - цитирует Коларжа агентство ТАСС.

В полуфинале ЧМХ-2019 сборная Чехии уступила канадцам со счетом 1:5.

26 мая чехи сыграют за бронзовые медали с командой России. Матч в Братиславе начнется в 16:45 по московскому времени.

В финале канадцы сразятся с командой Финляндии. Эта встреча начнется в 21:15 мск.