Алексей Житник: Воробьева-младшего обыграли в стиле Воробьева-старшего

«Смотрел на сборную Финляндии — и вспоминал клубы Петра Ильича Воробьева. Это был классический хоккей Воробьева — максимально простой, без обрезов, без ухода в углы площадки, с уплотненной нападающими средней зоной, с пиджачками и другими мелкими фолами. Получается, команду Воробьева-младшего обыграли по системе Воробьева-старшего», - цитирует Житника Russia-Hockey.
Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 1:0.
26 мая в финале мирового первенства финны сыграют с канадцами, а россияне оспорят бронзовые медали со сборной Чехии.
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