Алексей Житник: Воробьева-младшего обыграли в стиле Воробьева-старшего Бывший защитник сборной России Алексей Житник поделился мнением о полуфинале чемпионата мира по хоккею.

«Смотрел на сборную Финляндии — и вспоминал клубы Петра Ильича Воробьева. Это был классический хоккей Воробьева — максимально простой, без обрезов, без ухода в углы площадки, с уплотненной нападающими средней зоной, с пиджачками и другими мелкими фолами. Получается, команду Воробьева-младшего обыграли по системе Воробьева-старшего», - цитирует Житника Russia-Hockey.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 1:0.

26 мая в финале мирового первенства финны сыграют с канадцами, а россияне оспорят бронзовые медали со сборной Чехии.