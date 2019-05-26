Доминик Кубалик: Мы не смогли вырваться из стиля игры канадцев - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболБиатлонФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 мая 2019 10:49ХоккейСпирин Дмитрий

Доминик Кубалик: Мы не смогли вырваться из стиля игры канадцев

Нападающий сборной Чехии Доминик Кубалик дал комментарий по итогам полуфинального матча чемпионата мира с командой Канады.

«Мы не смогли вырваться из их стиля игры. Набрасывали шайбу на ворота Канады, но там никого не было из наших игроков. Совсем не наша игра. Теперь нужно отдохнуть и быть готовыми к игре за бронзу», - цитирует Кубалика официальный сайт ИИХФ.

Напомним, сборная Канады обыграла Чехию в полуфинале чемпионата мира со счетом 5:1.

26 мая чехи сыграют со сборной России в матчей за третье место (начало встречи - в 16:45 мск), а канадцы в финале сразятся с финнами (21:15 мск).

Обе встречи пройдут в Братиславе.

16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
25/05 19:30Хоккей
Борис Михайлов: Чтобы забить, надо было жертвовать собой, а этого не былоДвукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1970-х – о поражении сборной России от финнов.
25/05 17:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 30-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
24/05 08:00Футбол
Вячеслав Караваев: От агрессивного стиля против Адвоката не откажемсяВ пятницу состоится первый финальный матч плей-офф чемпионата Голландии за путевку в Лигу Европы-2019/20. «Утрехт» примет на своем поле «Витесс», цвета которого защищает 24-летний защитник сборной России.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
25/05 07:00Хоккей
Битва за финал: Россия против Финляндии, Канада против ЧехииСегодня – суперсуббота. На чемпионате мира по хоккею пройдут полуфиналы. И там играет наша дримтим: в 16:15 с финнами.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
26/05 07:00Хоккей
Сегодня финал. Увы, без сборной России«Советский спорт» прощается с чемпионатом мира и предлагает вашему вниманию традиционный анонс заключительного игрового дня.
25/05 00:15Футбол
Месси рекордный шестой раз выиграл «Золотую бутсу»После того, как форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил всего один гол в ворота «Реймса», стало понятно, что Лионель Месси получит приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов-2018/19.
25/05 18:00Теннис
Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса»В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
24/05 15:00Футбол
Дмитрий Хохлов: Десять лет ждали возвращения домой и, наконец, это произошлоГлавный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов и вратарь команды Антон Шунин после первой тренировки на новом стадионе поделились впечатлениями от арены.
25/05 22:45Хоккей
Канада – да, Россия – нет. Неутешительные итоги полуфиналовМы все ждали финал Россия – Канада. Но его не будет.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
25/05 15:30Хоккей
«А Якушев просто стоял и молчал». Блог хоккейного болельщикаНе лучший повод для воспоминаний накануне решающих матчей, но что было – то было. Публикуем новую запись в блоге хоккейного болельщика.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
25/05 20:00Хоккей
Федор Канарейкин: Финны сыграли в правильный хоккей, лишили нас свободыЗаслуженный тренер России – о причинах поражения сборной России от команды Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.
25/05 22:00Футбол
Ретро-победы и новый гимн: как откроется обновленный стадион «Динамо»В воскресенье, 26 мая ровно в 14.00 мск будет сделан первый удар на обновленном стадионе «Динамо».
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
26/05 08:00Футбол
Грабли «Спартака» и миллионы «Краснодара». Интриги 30-го тура«Советский спорт» рассказывает, чем интересен заключительный тур РПЛ.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
10:49 Хоккей Доминик Кубалик: Мы не смогли вырваться из стиля игры канадцев
10:41 Хоккей Жена Овечкина: Болельщикам в России нужно всех облить грязью, если команда проиграла
10:09 Футбол Арьен Роббен: Мне все еще нравится играть в футбол
09:42 Хоккей Алексей Житник: Воробьева-младшего обыграли в стиле Воробьева-старшего
09:15 Хоккей Ян Коларж: Для Чехии каждая медаль как золотая
09:10 Футбол Жерар Пике: Мы хотим, чтобы Вальверде продолжил работу с «Барселоной»
08:33 Футбол Франк Рибери: Это были замечательные 12 лет, «Бавария»
08:25 Хоккей ФХР пожелала удачи сборной Финляндии
08:21 Хоккей Алексей Бадюков: Многие будут недовольны игрой Овечкина и Малкина
07:40 Футбол Иван Ракитич: Футбол был жесток по отношению к «Барселоне»
07:28 Хоккей Энтони Манта: У нас есть возможность взять реванш у финнов
07:21 Футбол Вальбуэна уходит из «Фенербахче»
07:16 Баскетбол «Торонто» обыграл «Милуоки» и вышел в финал плей-офф НБА
06:36 Футбол Роберт Левандовски: «Бавария» сделала прощальный подарок Рибери, Роббену и Рафинье
06:33 Хоккей Якуб Ворачек: У сборной России очень талантливая команда
06:29 Футбол Эрнесто Вальверде: Ожидания от «Барселоны» оказались слишком высокими
23:59 Футбол «Ювентус» согласовал условия контракта с тренером «Челси» Сарри
23:56 Футбол «Валенсия» обыграла «Барселону» и впервые за 11 лет стала обладателем Кубка Испании
23:45 Хоккей Жена Овечкина: Нужно уметь достойно принимать поражение
23:18 Футбол «Спортинг» обыграл «Порту» и в 17-й раз завоевал Кубок Португалии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика