Доминик Кубалик: Мы не смогли вырваться из стиля игры канадцев Нападающий сборной Чехии Доминик Кубалик дал комментарий по итогам полуфинального матча чемпионата мира с командой Канады.

«Мы не смогли вырваться из их стиля игры. Набрасывали шайбу на ворота Канады, но там никого не было из наших игроков. Совсем не наша игра. Теперь нужно отдохнуть и быть готовыми к игре за бронзу», - цитирует Кубалика официальный сайт ИИХФ.

Напомним, сборная Канады обыграла Чехию в полуфинале чемпионата мира со счетом 5:1.

26 мая чехи сыграют со сборной России в матчей за третье место (начало встречи - в 16:45 мск), а канадцы в финале сразятся с финнами (21:15 мск).

Обе встречи пройдут в Братиславе.