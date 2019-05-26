Доминик Кубалик: Мы не смогли вырваться из стиля игры канадцев

«Мы не смогли вырваться из их стиля игры. Набрасывали шайбу на ворота Канады, но там никого не было из наших игроков. Совсем не наша игра. Теперь нужно отдохнуть и быть готовыми к игре за бронзу», - цитирует Кубалика официальный сайт ИИХФ.
Напомним, сборная Канады обыграла Чехию в полуфинале чемпионата мира со счетом 5:1.
26 мая чехи сыграют со сборной России в матчей за третье место (начало встречи - в 16:45 мск), а канадцы в финале сразятся с финнами (21:15 мск).
Обе встречи пройдут в Братиславе.
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