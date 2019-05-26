Россия – Чехия: Кубалик вывел чехов вперед в матче за бронзу ЧМ-2019 - Советский спорт
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26 мая 2019 17:20ХоккейСметанникова Дарья

Россия – Чехия: Кубалик вывел чехов вперед в матче за бронзу ЧМ-2019

В Словакии продолжается матч за третье место чемпионата мира-2019.

В матче за бронзу ЧМ-2019 играют сборные России и Чехии.

В первом периоде российская команда вышла вперед усилиями Михаила Григоренко, который подставил клюшку после броска Михаила Сергачева.

Сборная Чехии смогла быстро отыграться после шайбы Михала Репика. Вывел вперед чешскую команду Доминик Кубалик.

Напомним, в полуфинале чехи проиграли канадцам (1:5), а россияне уступили канадцам (0:1).

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