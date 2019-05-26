ЧМ-2019. Видеообзор матча за третье место между сборными России и Чехии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболБиатлонФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 мая 2019 20:01Хоккей

ЧМ-2019. Видеообзор матча за третье место между сборными России и Чехии

В воскресенье, 26 мая, сборная России завершила свое выступление на чемпионате мира в Словакии.

В матче за третье место российская команда в серии послематчевых буллитов переиграла Чехию (3:2).

В серии буллитов в составе сборной России свои попытки реализовали капитан команды Илья Ковальчук и нападающий Никита Гусев, а форвард Никита Кучеров не смог переиграть голкипера чехов Шимона Грубеца.

В то же время хоккеисты сборной Чехии, в составе которой броски исполняли Якуб Врана, Доминик Кубалик, Ян Коварж и Филип Гронек, ни разу не смогли переиграть вратаря российской команды Андрея Василевского, по окончании встречи признанного лучшим игроком этой встречи.

25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
26/05 17:38Футбол
Кононов так и не построил команду. «Спартак» – это осколки. Колонка Алексея АндроноваВоистину, история повторяется в виде фарса. В прошлом сезоне, проиграв в последнем туре «Динамо», «Спартак» пропустил в Лигу чемпионов ЦСКА. Теперь новый подарок армейцам - поражение в Оренбурге.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
25/05 18:45Хоккей
Разбитая машина. Могучая сборная России проиграла финским ноунеймам в полуфиналеЗвездный состав российской команды не сумел выйти в финал чемпионата мира в Словакии и поспорит только за бронзу.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
25/05 22:45Хоккей
Канада – да, Россия – нет. Неутешительные итоги полуфиналовМы все ждали финал Россия – Канада. Но его не будет.
26/05 16:19Футбол
Феерическое новоселье: арену «Динамо» обмыли шестью голамиВ первом матче на обновленном стадионе «Динамо» хозяева принимали тульский «Арсенал».
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
25/05 15:30Хоккей
«А Якушев просто стоял и молчал». Блог хоккейного болельщикаНе лучший повод для воспоминаний накануне решающих матчей, но что было – то было. Публикуем новую запись в блоге хоккейного болельщика.
26/05 19:30Теннис
Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку УимблдонаПервый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед.
23/05 22:45Теннис
Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
26/05 13:09Футбол
Прощание с премьер-лигой: «Локо» остался вторым, ЦСКА обошел «Спартак». Как это былоЗавершились все восемь матчей последнего тура премьер-лиги. Интриг больше нет. Вот как развивались события сегодня.
26/05 16:15Футбол
Семин и «Локо» – в Лиге чемпионов«Железнодорожники» выиграли у «быков» заочную битву за серебро РПЛ и прямую путевку в главный еврокубок
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
25/05 22:00Футбол
Ретро-победы и новый гимн: как откроется обновленный стадион «Динамо»В воскресенье, 26 мая ровно в 14.00 мск будет сделан первый удар на обновленном стадионе «Динамо».
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
20:06 Футбол Матчи «Краснодара» в РПЛ посетили 377 999 зрителей
20:02 Хоккей Александр Овечкин: Сборная России уезжает с ЧМ-2019 с высоко поднятой головой
20:01 Хоккей ЧМ-2019. Видеообзор матча за третье место между сборными России и Чехии
19:56 Хоккей Хоккеистам сборной России вручили бронзовые медали чемпионата мира (видео)
19:55 Теннис Свитолина обыграла Винус Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос»
19:51 Футбол Владимир Федотов: Будущее в «Оренбурге» зависит не от меня
19:49 Футбол Ташуев выиграл Кубок Белоруссии
19:39 Хоккей Василевский – лучший игрок сборной России в матче против Чехии
19:39 Хоккей Дадонов – лучший снайпер сборной России на ЧМ-2019, Кучеров – лучший бомбардир
19:35 Футбол Адиев сообщил о своем уходе с поста главного тренера «Анжи»
19:31 Футбол Фернандес стал лучшим игроком сезона РПЛ по версии InStat Index
19:22 Хоккей Сборная России выиграла бронзу ЧМХ-2019
19:18 Хоккей Александр Кожевников: Что со звездами, что без них – результат плачевный
19:16 Футбол «Текстильщик» вышел в ФНЛ впервые за 11 лет
19:10 Футбол Шарль Каборе: С нескрываемой грустью я покидаю «Краснодар»
19:03 Футбол Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ
18:59 Футбол Маурисио Перейра: «Краснодар» навсегда останется в моем сердце
18:57 Футбол Футболисты ЦСКА попали в тройку лучших игроков 30-го тура РПЛ по версии InStat Index
18:56 Футбол Сократис Папастатопулос: «Арсенал» должен побеждать в Лиге Европы ради Мхитаряна
18:45 Футбол Маринато Гилерме: Эмоций было даже больше, чем в финале Кубка
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика