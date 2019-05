ЧМ-2019. Видеообзор матча за третье место между сборными России и Чехии

В матче за третье место российская команда в серии послематчевых буллитов переиграла Чехию (3:2).

В серии буллитов в составе сборной России свои попытки реализовали капитан команды Илья Ковальчук и нападающий Никита Гусев, а форвард Никита Кучеров не смог переиграть голкипера чехов Шимона Грубеца.

В то же время хоккеисты сборной Чехии, в составе которой броски исполняли Якуб Врана, Доминик Кубалик, Ян Коварж и Филип Гронек, ни разу не смогли переиграть вратаря российской команды Андрея Василевского, по окончании встречи признанного лучшим игроком этой встречи.

Highlights: Andrei Vasilevski stopped everything in the shootout to help @russiahockey beat @narodnitym 3-2 and win the bronze medal at #IIHFWorlds



More game highlights >https://t.co/LZ0SQWQwmc pic.twitter.com/Hr8Ltr7fR5