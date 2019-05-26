ЧМ-2019. Видеообзор матча за третье место между сборными России и Чехии В воскресенье, 26 мая, сборная России завершила свое выступление на чемпионате мира в Словакии.

В матче за третье место российская команда в серии послематчевых буллитов переиграла Чехию (3:2).

В серии буллитов в составе сборной России свои попытки реализовали капитан команды Илья Ковальчук и нападающий Никита Гусев, а форвард Никита Кучеров не смог переиграть голкипера чехов Шимона Грубеца.

В то же время хоккеисты сборной Чехии, в составе которой броски исполняли Якуб Врана, Доминик Кубалик, Ян Коварж и Филип Гронек, ни разу не смогли переиграть вратаря российской команды Андрея Василевского, по окончании встречи признанного лучшим игроком этой встречи.