Британец Хаммонд – самый эффективный снайпер ЧМХ-2019

Форвард сборной Великобритании Майк Хаммонд стал самым эффективным снайпером чемпионата мира по хоккею среди хоккеистов, забросивших минимум четыре шайбы. Он четыре раза поразил ворота соперников, потратив на это всего семь бросков (57,14 %).
Второе место и форварда сборной Словакии Матуша Сукеля – пять шайб после 11 попыток (45,45 %).
Третье место разделили американец Алекс Дербинкэт и швед Патрик Хернквист. У них по семь шайб после 16 бросков (43,75 %).
В составе сборной России самым эффективным стал Артем Анисимов – четыре шайбы после 14 попыток (28,57 %).
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