Василевский – лучший голкипер, Кучеров – лучший форвард чемпионата мира 26 мая завершился чемпионат мира по хоккею.

Международная федерация хоккея назвала лучших игроков чемпионата мира-2019.

Лучшим голкипером стал россиянин Андрей Василевский. На его счету два «сухаря» и шесть побед в восьми матчах на турнире.

Лучшим защитником стал 21-летний чех Филип Гронек. Он набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «+3».

Лучшим форвардом признан россиянин Никита Кучеров. В его активе 16 (6+10) очков при показателе полезности «+11».