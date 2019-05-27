Василевский – лучший голкипер, Кучеров – лучший форвард чемпионата мира

Международная федерация хоккея назвала лучших игроков чемпионата мира-2019.
Лучшим голкипером стал россиянин Андрей Василевский. На его счету два «сухаря» и шесть побед в восьми матчах на турнире.
Лучшим защитником стал 21-летний чех Филип Гронек. Он набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «+3».
Лучшим форвардом признан россиянин Никита Кучеров. В его активе 16 (6+10) очков при показателе полезности «+11».
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