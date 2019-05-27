Лучшие моменты финала чемпионата мира-2019 - Советский спорт
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27 мая 2019 00:38ХоккейКоноплев Александр

Лучшие моменты финала чемпионата мира-2019

26 мая завершился чемпионат мира по хоккею.

Пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовала нарезку лучших моментов финала чемпионата мира-2019 в Словакии.

В решающем матче сборная Финляндии обыграла Канаду – 3:1.

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